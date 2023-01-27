США та ЄС узгодять стелю цін на російські нафтопродукти до 5 лютого, - Єллен

Вона заявила, що надихнута тим, що США та ЄС досягнуть угоди до 5 лютого.

Єллен сказала журналістам під час візиту до Південної Африки, що вона обговорювала санкції проти Росії через війну в Україні в кожній країні, яку вона відвідала під час африканського турне.

Вона наголосила, що США дадуть відповідь швидко і жорстко, якщо санкції будуть порушені.

Раніше повідомлялося, що Європейський Союз розглядає можливість обмеження цін на російське дизельне паливо на рівні 100 доларів за барель із 5 лютого.