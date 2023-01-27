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США и ЕС согласуют потолок цен на российские нефтепродукты до 5 февраля, - Йеллен

Фото: министр финансов США Джанет Йеллен (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Соединенные Штаты и Европейский союз находятся в процессе обсуждения ограничения цен на российские нефтепродукты, заявила министр финансов США Джанет Йеллен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Она заявила, что воодушевлена тем, что США и ЕС достигнут соглашения к 5 февраля.

Йеллен сказала журналистам во время визита в Южную Африку, что она обсуждала санкции против России из-за войны на Украине в каждой стране, которую она посетила во время продолжающегося африканского турне.

Она заявила, что ограничение цен на российскую сырую нефть, которое вступило в силу 5 декабря, уже работает.

"Мы очень серьезно относимся к санкциям, которые мы наложили на Россию… И если эти санкции будут нарушены местным бизнесом или правительствами, мы ответим быстро и жестко", - сказала Йеллен.

Ранее сообщалось, что Европейский Союз рассматривает возможность ограничения цен на российское дизельное топливо на уровне 100 долларов за баррель с 5 февраля.

Страны G7 и Австралия ввели верхний предел цен на нефть 5 декабря, запретив использование предоставляемых Западом услуг по морскому страхованию, финансированию и другим услугам для грузов по цене выше 60 долларов за баррель. Еще одно ограничение на российские продукты нефтепереработки, такие как дизельное топливо и мазут, должно вступить в силу 5 февраля.

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