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США та Британія ввели санкції проти російських хакерів з Evil Corp

Вівторок 01 жовтня 2024 19:10
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США та Британія ввели санкції проти російських хакерів з Evil Corp Ілюстративне фото: санкції проти Evil Corp - США та Британія ввели санкціх проти Росії 1 жовтня (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Сполучені Штати, Велика Британія та Австралія оголосили про введення санкцій проти осіб, пов'язаних з Росією. Мова про російське кіберзлочинне угруповання Evil Corp.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства фінансів США та британського уряду.

"Сьогоднішні тристоронні дії підкреслюють нашу колективну відданість захисту від кіберзлочинців, які прагнуть підірвати нашу критичну інфраструктуру та загрожують нашим громадянам", - заявив виконувач обов’язків заступника міністра фінансів США з питань боротьби з тероризмом та фінансової розвідки Бредлі Сміт.

У відомствах зазначили, що засновник і лідер угруповання Максим Якубець вчиняв кіберзлочини та маскував їх під роботу в Національній інжиніринговій корпорації, заснованій сином члена Ради безпеки Росії Ігорем Чайкою.

Варто зауважити, що Evil Corp та Якубець були включені до списку санкцій США ще у 2019 році. Сьогодні ж американський Мінфін оголосив про накладення обмежень на сім фізичних і дві юридичні особи, пов’язані із російськими кіберзлочинцями.

Серед осіб, на яких накладені санкції:

  • "помічник депутата Держдуми" та колишній офіцер ФСБ Едуард Бендерський;
  • друг Якубця Олександр Риженков.

Проти останнього у США було розпочало розслідування за підозрою у використанні вимагача BitPaymer проти американських громадян.

За свого боку Велика Британія включила до санкційного списку 16 осіб,які пов'язані з Evil Corp - зокрема Якубця, Бендерського та Риженкова.

Хто такі Evil Corp

Evil Corp - це кіберзлочинна організація, яка займається хакерською діяльністю, зокрема банківським шахрайством і викраденням фінансових даних. Вона отримала відомість завдяки створенню та поширенню шкідливого програмного забезпечення Dridex, що використовувалося для крадіжки даних банківських рахунків та паролів. Вважається, що група пов'язана з російськими хакерами і функціонує під керівництвом хакера Максима Якубеца, якого розшукують США.

У 2019 році Міністерство фінансів США запровадило санкції проти Evil Corp, звинувачуючи групу в крадіжці понад 100 мільйонів доларів у банківських установ та інших фінансових організацій. Організація відома своєю складною структурою, високим рівнем технічної підготовки та масштабними операціями.

Основні аспекти діяльності Evil Corp:

  • Розробка і розповсюдження шкідливого ПЗ.
  • Викрадення банківських даних через фішингові атаки та інфікування комп'ютерів.
  • Вимагання грошей у компаній і приватних осіб, зокрема через Dridex та інші шкідливі програми.

Ця група є однією з найвпливовіших кіберзлочинних організацій у світі.

Санкції США проти Росії

У серпні США розширили санкції проти Росії, які торкнулися оборонного і металургійного комплексів, а також постачання товарів подвійного призначення.

Також американський Мінфін та Держдеп ввели санкції, які спрямовані майже на 400 фізичних та юридичних осіб як у Росії, так і за її межами, зокрема в Азії та Європі. Обмеження стосуються російської металопродукції.

Днями Штати розширили санкції проти Російської Федерації - тепер вони стосуються віртуальних фінансових операції.

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