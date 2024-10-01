США та Британія ввели санкції проти російських хакерів з Evil Corp
Сполучені Штати, Велика Британія та Австралія оголосили про введення санкцій проти осіб, пов'язаних з Росією. Мова про російське кіберзлочинне угруповання Evil Corp.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства фінансів США та британського уряду.
"Сьогоднішні тристоронні дії підкреслюють нашу колективну відданість захисту від кіберзлочинців, які прагнуть підірвати нашу критичну інфраструктуру та загрожують нашим громадянам", - заявив виконувач обов’язків заступника міністра фінансів США з питань боротьби з тероризмом та фінансової розвідки Бредлі Сміт.
У відомствах зазначили, що засновник і лідер угруповання Максим Якубець вчиняв кіберзлочини та маскував їх під роботу в Національній інжиніринговій корпорації, заснованій сином члена Ради безпеки Росії Ігорем Чайкою.
Варто зауважити, що Evil Corp та Якубець були включені до списку санкцій США ще у 2019 році. Сьогодні ж американський Мінфін оголосив про накладення обмежень на сім фізичних і дві юридичні особи, пов’язані із російськими кіберзлочинцями.
Серед осіб, на яких накладені санкції:
- "помічник депутата Держдуми" та колишній офіцер ФСБ Едуард Бендерський;
- друг Якубця Олександр Риженков.
Проти останнього у США було розпочало розслідування за підозрою у використанні вимагача BitPaymer проти американських громадян.
За свого боку Велика Британія включила до санкційного списку 16 осіб,які пов'язані з Evil Corp - зокрема Якубця, Бендерського та Риженкова.
Хто такі Evil Corp
Evil Corp - це кіберзлочинна організація, яка займається хакерською діяльністю, зокрема банківським шахрайством і викраденням фінансових даних. Вона отримала відомість завдяки створенню та поширенню шкідливого програмного забезпечення Dridex, що використовувалося для крадіжки даних банківських рахунків та паролів. Вважається, що група пов'язана з російськими хакерами і функціонує під керівництвом хакера Максима Якубеца, якого розшукують США.
У 2019 році Міністерство фінансів США запровадило санкції проти Evil Corp, звинувачуючи групу в крадіжці понад 100 мільйонів доларів у банківських установ та інших фінансових організацій. Організація відома своєю складною структурою, високим рівнем технічної підготовки та масштабними операціями.
Основні аспекти діяльності Evil Corp:
- Розробка і розповсюдження шкідливого ПЗ.
- Викрадення банківських даних через фішингові атаки та інфікування комп'ютерів.
- Вимагання грошей у компаній і приватних осіб, зокрема через Dridex та інші шкідливі програми.
Ця група є однією з найвпливовіших кіберзлочинних організацій у світі.
Санкції США проти Росії
У серпні США розширили санкції проти Росії, які торкнулися оборонного і металургійного комплексів, а також постачання товарів подвійного призначення.
Також американський Мінфін та Держдеп ввели санкції, які спрямовані майже на 400 фізичних та юридичних осіб як у Росії, так і за її межами, зокрема в Азії та Європі. Обмеження стосуються російської металопродукції.
Днями Штати розширили санкції проти Російської Федерації - тепер вони стосуються віртуальних фінансових операції.
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