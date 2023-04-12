США и Британия ввели новые санкции против структур Усманова и "Росатома"

Соединенные Штаты совместно с Великобританией ввели очередной пакет санкций в связи с полномасштабным вторжением России в Украину. В санкционный список попали более 80 физических и юридических лиц.

Санкции введены против холдинга USM Holding, связанного с российским олигархом Алишером Усмановым, против которого ограничения ввели в марте 2022 года.

"В распоряжении Усманова есть широкая сеть предприятий в финансовых гаванях и члены семьи, через которых он осуществляет финансовые операции, что позволяет ему потенциально обходить санкции", - заявили в американском ведомстве.

Минфин утверждает, что через USM Holding Усманов контролирует и владеет большинством своих компаний.

Санкции распространяются также на более двух десятков юридических лиц, связанных с холдингом, базирующихся в России, Узбекистане, Швейцарии и Объединенных Арабских Эмиратах.

Помимо этого Госдепартамент США внес в санкционный перечень 27 физических и юридических лиц, работающих в оборонном секторе и поддерживающих войну России против Украины. Также дополнительные санкции введены против компаний, связанных с "Росатом".

В частности "Ковровского механического завода", "Русатом Оверсиз" (отвечает за зарубежные проекты) и "Атомстрой" (главная организация "Росатома", отвечающая за материаловедение).

Напомним, сегодня США объявили о санкциях против РФ, в список которых попали "Юнармия" и вице-премьер России Марат Хуснуллин.

Кроме того, вчера Канада ввела санкции против российских компаний и лиц, связанных с ЧВК "Вагнера". Также под санкции попал глава Татарстана.

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