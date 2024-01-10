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США та Британія відбили наймасштабнішу атаку хуситів у Червоному морі

Фото: США та Британія відбили наймасштабнішу атаку хуситів у Червоному морі (wikimedia_by_Gary Weatherston/MOD)
Автор: Наталія Юрченко

Військові Великої Британії та США відбили наймасштабнішу атаку єменських хуситів, яких підтримує Іран. Це сталося у Червоному морі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Відом, що інцидент стався ввечері 9 січня. Хусити здійснили атаку з контрольованих ними районів Ємену по міжнародних судноплавних шляхах.

За даними Центрального командування Збройних сил США та Міноборони Британії, хусити запустили 18 дронів-камікадзе іранського виробництва, а також дві протикорабельні крилаті ракети, і також одну протикорабельну балістичну ракету. Всі безпілотники та ракети були збиті британськими та американськими військовими.

У знищенні повітряних цілей брали участь британський есмінець Type 45 HMS Diamond, винищувачі F-18, які базуються на американському авіаносці USS Dwight D. Eisenhower, три американські есмінці класу Arleigh Burke (USS Gravely (DDG 107), USS Laboon (DDG 58), USS Mason (DDG 87)).

Міністр оборони Британії Грант Шеппс назвав атаку цю атаку хуситів "наймасштабнішою". За його словами ніхто не постраждав.

"Розгорнувши ракети та гармати Sea Viper, есмінець Diamond знищив кілька ударних безпілотників, що прямували до нього і комерційне судно в цьому районі, при цьому Diamond чи його екіпаж не постраждали", - сказав він.

Зазначається, що атака сталася напередодні запланованого на середу голосування в Радбезі ООН щодо засудження та вимоги негайного припинення нападів повстанців на торговельні та комерційні судна у Червоному морі.

Атаки хуситів на судна у Червоному морі

З листопада в Червоному морі продовжуються атаки єменських хуситів на торгові судна, які мають зв'язки з Ізраїлем. Як повідомлялося, 16 грудня британський есмінець збив ракетою Sea Viper безпілотник, який намагався атакувати торгове судно у Червоному морі.

19 грудня Пентагон оголосив початок спецоперації під назвою Prosperity Guardian, щоб захистити судна від хуситів. Понад 20 країн погодилися приєднатися до коаліції.

Відомо, що нещодавно США збили 24 ракети і безпілотники бойовиків, запущених з території Ємену.

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