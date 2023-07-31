UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

США та Австралія створять спільний розвідувальний центр

Фото: США та Австралія створять об'єднаний розвідувальний центр (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

США та Австралія планують посилити співпрацю в Індо-Тихоокеанському регіоні і відкрити спільний розвідувальний центр.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Голос Америки.

29 липня відбулась щорічна австралійсько-американська міністерська консультація (AUSMIN), у якій взяли участь глава МЗС Австралії Пенні Вонг, міністр оборони країни Річард Марлес, державний секретар США Ентоні Блінкен та голова Пентагону Ллойд Остін.

Серед іншого, сторони засудил вторгнення РФ в Україну і закликали Росію "негайно і повністю" вивести війська за межі визнаних міжнародною спільнотою кордонів.

Крім цього, країни обговорили посилення співпраці в Індо-Тихоокеанському регіоні, в тому числі, і у сфері розвідки. Сторони погодились до 2024 року створити об'єднаний розвідувальний центр у рамках австралійської військової розвідки DIO (Defence Intelligence Organisation).

Центр сприятиме "подальшому зміцненню багаторічної співпраці між австралійською розвідкою та розвідувальним управлінням міністерства оборони США у питаннях, що становлять спільний стратегічний інтерес в Індо-Тихоокеанському регіоні".

Співпраця США та Австралії

США та Австралія продовжують посилювати свою безпекову співпрацю, в тому числі, і для протистояння потенційній загрозі Китаю. Так, нещодавно у порту Сіднея спустили на воду корабель USS Canberra ВМС США. Бойовий корабель класу Independence було введено в дію на австралійській військово-морській базі в гавані Сіднея.

Крім цього, Автралія закупить у США п'ять підводних човнів у рамках програми AUKUS. Заявляється, що за цією програмою країна може отримати доступ до атомних субмарин.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати АмерикиАвстралия