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В США не связывают посылки с бомбами с иностранным вмешательством

Новости » Происшествия    25.10.2018 - 01:25
Фото: США (tweeter.com/radiosvoboda)
Фото: США (tweeter.com/radiosvoboda)

Расследованием происшествия занимается ФБР и Национальный антитеррористический центр

Национальный антитеррористический центр США не считает, что к рассылке посылок с бомбами могут быть причастны иностранные террористы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Представитель ведомства Мора Берд сообщила, что  ключевую роль в расследовании играет ФБР, однако антитеррористический центр продолжит активно участвовать в нем совместно с правоохранительными органами.

Так, в среду Секретная служба США сообщила, что ее сотрудники перехватили подозрительные посылки с потенциальными взрывными устройствами, адресованные экс-президенту Бараку Обаме и бывшему госсекретарю Хиллари Клинтон.

Впоследствии в здании штаб-квартиры корпорации Time Warner в центре Нью-Йорка, где располагается офис CNN, была проведена эвакуация после обнаружения подозрительного пакета. Кроме того, сообщалось о направленной подозрительной посылке в Белый дом, однако впоследствии эта информация не подтвердилась.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что издание NBC, ссылаясь на высокопоставленного чиновника правоохранительных органов, сообщило, что четыре взрывных устройства, которые были присланы Хиллари и Биллу Клинтонам, Бараку Обаме, Джорджу Соросу и в редакцию CNN, связаны.

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