У США не пов'язують посилки з бомбами з іноземним втручанням

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Розслідуванням події займається ФБР і Національний антитерористичний центр

Національний антитерористичний центр США не вважає, що до розсилки посилок з бомбами можуть бути причетні іноземні терористи. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Представник відомства Мора Берд повідомила, що ключову роль у розслідуванні відіграє ФБР, однак антитерористичний центр продовжить активно брати участь у ньому спільно з правоохоронними органами.

Так, у середу Секретна служба США повідомила, що її співробітники перехопили підозрілі посилки з потенційними вибуховими пристроями, адресовані екс-президенту Бараку Обамі і колишньому держсекретареві Хілларі Клінтон.

Згодом у будівлі штаб-квартири корпорації Time Warner в центрі Нью-Йорка, де розташовується офіс CNN, була проведена евакуація після виявлення підозрілого пакету. Крім того, повідомлялося про спрямовання підозрілої посилуки в Білий дім, проте згодом ця інформація не підтвердилася.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що видання NBC, посилаючись на високопоставленого чиновника правоохоронних органів, повідомило, що чотири вибухових пристрої, які були надіслані Хілларі і Біллу Клінтону, Бараку Обамі, Джорджу Соросу і в редакцію CNN, пов'язані.