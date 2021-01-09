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В США за сутки COVID-19 заболело рекордное количество людей - более 300 тысяч

США, Суббота 09 января 2021 23:09
В США за сутки COVID-19 заболело рекордное количество людей - более 300 тысяч
Фото: девушка в маске (pexels)
Автор: Даша Харченко

В США за последние сутки зафиксировали рекордное количество новых заражений коронавирусом. Заболело 310 тысяч человек.

Об этом говорят данные COVID tracking project.

За сутки от осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 3777 человек. В больницах находится 131,8 тысячи человек.

Кроме того, отмечается, что средние показатели заболеваемости, госпитализаций и смертей в Штатах за последние семь дней являются рекордно высокими.

США занимают первое место по количеству случаев инфицирования коронавирусом и смертей из-за него. В целом в стране выявили более 21,8 миллиона случаев заражения и более 368,9 тысячи смертельных случаев.

РБК-Украина писало, что рабочая группа Белого дома считает, что в Соединенных Штатах Америки мог'появиться и распространиться собственный мутировавший штамм коронавируса.

После этого в Центре по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Соединенных Штатов опровергли сообщения о возникновении в стране нового штамма коронавируса. Ложная информация возникла со "спекулятивного" отчета рабочей группы Белого дома по коронавирусе.

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