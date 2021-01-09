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В США опровергли появление "американского" штамма коронавируса

Вашингтон, Суббота 09 января 2021 10:39
В США опровергли появление "американского" штамма коронавируса
Фото: мужчина в маске (freepik.com)
Автор: РБК-Украина

В Центре по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Соединенных Штатов опровергли сообщения о возникновении в стране нового штамма коронавируса. Ошибочная информация возникла из "спекулятивного" отчета рабочей группы Белого дома по коронавирусу.

Об этом сообщает газета New York Times со ссылкой на источники в ведомстве.

В документе координатор группы Дебора Бирксон выдвинула гипотезу, что вторая волна пандемии в Соединенных Штатах почти вдвое превысила темпы роста заболеваемости из-за появления в стране более заразной версии COVID-19.

Отмечалось, что новый штамм на 50% заразнее предыдущего.

По информации издания, должностные лица CDC не согласились с ее оценкой и попросили убрать данное предположение из документа, но им отказали.

Напомним, Рабочая группа Белого дома считает, что в США мог появиться новый "американский" штамм коронавируса. Такое предположение было выдвинуто из-за всплеска заболеваемости в осенне-зимний период.

Ранее сообщалось, что "британский" штамм коронавируса уже подтвердили в десятках стран мира. Ученые считают, что этот мутировавший вариант коронавируса является более заразным, поэтому быстрее распространяется среди населения.

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