США существенно увеличивают запасы вакцины против оспы обезьян

США намерены в разы увеличить запасы вакцины против оспы обезьян, которую обнаружили уже в трех десятках стран по всему миру, в том числе в США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ABC News .

Несмотря на то, что система здравоохранения США считает низким риском распространения инфекции среди американцев, проводится подготовка к разным сценариям развития болезни. В Соединенных Штатах уже создан запас из 72 тысяч доз вакцины Jynneos и ожидает получения дополнительных 300 тысяч доз препарата производства Bavarian Nordic. Они должны поступить в медицинские учреждения в течение нескольких недель.

Также правительство на текущей неделе опубликовало заказ на дополнительные 500 тысяч доз вакцины Jynneos, которые будут доставлены в медучреждения до конца года.