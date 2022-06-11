ru ua
Сб, 11 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

США существенно увеличивают запасы вакцины против оспы обезьян

Новина українською →
Вашингтон, Суббота 11 июня 2022 06:00
США существенно увеличивают запасы вакцины против оспы обезьян США увеличат запасы вакцины против оспы обезьян (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

США намерены в разы увеличить запасы вакцины против оспы обезьян, которую обнаружили уже в трех десятках стран по всему миру, в том числе в США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ABC News.

Несмотря на то, что система здравоохранения США считает низким риском распространения инфекции среди американцев, проводится подготовка к разным сценариям развития болезни. В Соединенных Штатах уже создан запас из 72 тысяч доз вакцины Jynneos и ожидает получения дополнительных 300 тысяч доз препарата производства Bavarian Nordic. Они должны поступить в медицинские учреждения в течение нескольких недель.

Также правительство на текущей неделе опубликовало заказ на дополнительные 500 тысяч доз вакцины Jynneos, которые будут доставлены в медучреждения до конца года.

Напомним, ранее главный санитарный врач Украины Игорь Кузин заявлял, что шансы на распространение обезьяньей оспы в нашей стране очень малы, поскольку Украина не является транзитной страной для путешествий в страны Африки.

Тем временем Всемирная организация здравоохранения оценивает риск распространения этой болезни как умеренный.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Оспа обезьян Соединенные Штаты Америки
NEWS
Украина почти израсходовала все артиллерийские боеприпасы, - представитель разведки
Украина почти израсходовала все артиллерийские боеприпасы, - представитель разведки
DAILY
Александр Сенкевич: В Николаеве никогда не любили Россию. Любили Советский союз
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Александр Сенкевич: В Николаеве никогда не любили Россию. Любили Советский союз