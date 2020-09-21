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В США суд заблокировал решение Трампа об удалении WeChat

Вашингтон, Понедельник 21 сентября 2020 06:15
В США суд заблокировал решение Трампа об удалении WeChat
Фото: WeChat (иллюстрация/canva.com)
Автор: Артур Родивилов

Федеральный суд США заблокировал исполнение указа президента Дональда Трампа, который с 20 сентября блокировал работу китайского мессенджера WeChat. Суд отметил, что указ нарушает Первую поправку к Конституции США о свободе слова.

Об этом сообщает CNN.

Судья обосновал свое решение тем, что истцы, в роли которых выступают пользователи приложения, смогли предоставить доказательства нарушения подобным указом своих прав.

Они заявили, что для многих WeChat является единственным средством связи в обществе, в том числе для китайцев с ограниченным знанием английского языка.

Власти также не смогут требовать удалить приложение из магазинов Apple и Google.

Напомним, президент США Дональд Трамп одобрил покупку американского сегмента социальной сети TikTok компаниями Oracle и Walmart. Это позволит приложению продолжить работу на территории Соединенных Штатов.

Трамп 18 сентября подписал запрет на загрузку программы TikTok в США. Запрет должен был вступить в силу с 20 сентября.

Причиной запрета называют попытки обеспечить национальную безопасность и защитить американцев от угрозы Китайской коммунистической партии.

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