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У США суд заблокував рішення Трампа про видалення WeChat

Вашингтон, Понеділок 21 вересня 2020 06:15
У США суд заблокував рішення Трампа про видалення WeChat
Фото: WeChat (ілюстрація/canva.com)
Автор: Артур Родивилов

Федеральний суд США заблокував виконання указу президента Дональда Трампа, який з 20 вересня блокував роботу китайського месенджера WeChat. Суд зазначив, що указ порушує Першу поправку до Конституції США про свободу слова.

Про це повідомляє CNN.

Суддя обґрунтував своє рішення тим, що позивачі, в ролі яких виступають користувачі програми, змогли надати докази порушення подібним указом своїх прав.

Вони заявили, що для багатьох WeChat є єдиним засобом зв'язку у суспільстві, в тому числі для китайців з обмеженим знанням англійської мови.

Влада також не зможуть вимагати видалити додаток з магазинів Apple і Google.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп схвалив покупку американського сегмента соціальної мережі TikTok компаніями Oracle і Walmart. Це дозволить додатку продовжити роботу на території Сполучених Штатів.

Трамп 18 вересня підписав заборону на завантаження програми TikTok в США. Заборона мала набути чинності з 20 вересня.

Причиною заборони називають спроби забезпечити національну безпеку та захистити американців від загрози Китайської комуністичної партії.

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