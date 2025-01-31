Суд у США визнав заборону на продаж зброї людям до 21 року неконституційною

Рішення, ухвалене колегією з трьох суддів у Новому Орлеані, з'явилося на тлі серйозних змін у сфері обігу вогнепальної зброї, які сталися після знакового рішення Верховного Суду США, який розширив права на володіння зброєю у 2022 році.

Суд вирішив, що людям віком від 18 до 20 років не слід забороняти купувати зброю.

"Зрештою, текст Другої поправки включає вісімнадцяти-двадцятирічних осіб до числа "народу", чиє право на зберігання і носіння зброї захищається", - йдеться в рішенні суду.

У минулому апеляційний суд підтримував вікові обмеження. Однак після рішення Верховного Суду, в якому йдеться про те, що обмеження на вогнепальну зброю повинні ґрунтуватися на історичних традиціях країни, судді в таких штатах, як Міннесота, Вірджинія і Техас, скасували подібні закони.

NBC пише, що адміністрація експрезидента США Джо Байдена боролася з цими рішеннями. Однак невідомо, як саме діятиме адміністрація вже нового президента Дональда Трампа. Видання додало, що під час минулорічної передвиборчої кампанії він заявив аудиторії Національної стрілецької асоціації, що "ніхто й пальцем не доторкнеться до вашої вогнепальної зброї".

Також NBC нагадало, що Верховний суд США минулого року вирішив залишити федеральний закон про зброю чинним. Згідно з Everytown for Gun Safety, цей закон вимагає, щоб людині виповнився 21 рік, щоб купити пістолет у ліцензованого торговця вогнепальною зброєю, і 18 років, щоб купити довгоствольну зброю у торговця.

Серед тих, хто оскаржував заборону, були Firearms Policy Coalition, Second Amendment Foundation і Louisiana Shooting Association.

"Якщо ми можемо довіряти молодим людям захищати нашу країну, ми, безумовно, можемо довіряти їм володіти будь-якою і всією законною вогнепальною зброєю", - сказав Алан Готтліб, засновник Second Amendment Foundation.