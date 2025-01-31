Суд в США признал запрет на продажу оружия людям до 21 года неконституционным

Решение, вынесенное коллегией из трех судей в Новом Орлеане, появилось на фоне серьезных изменений в сфере оборота огнестрельного оружия, произошедших после знакового решения Верховного Суда США, который расширил права на владение оружием в 2022 году.

Суд решил, что людям в возрасте от 18 до 20 лет не следует запрещать покупать оружие.

"В конце концов, текст Второй поправки включает восемнадцати-двадцатилетних лиц в число "народа", чье право на хранение и ношение оружия защищается", - говорится в решении суда.

В прошлом апелляционный суд поддерживал возрастные ограничения. Однако после решения Верховного Суда, в котором говорится о том, что ограничения на огнестрельное оружие должны основываться на исторических традициях страны, судьи в таких штатах, как Миннесота, Вирджиния и Техас, отменили подобные законы.

NBC пишет, что администрация экс-президента США Джо Байдена боролась с этими решениями. Однако неизвестно, как именно будет действовать администрация уже нового президента Дональда Трампа. Издание добавило, что во время прошлогодней предвыборной кампании он заявил аудитории Национальной стрелковой ассоциации, что "никто и пальцем не прикоснется к вашему огнестрельному оружию".

Также NBC напомнило, что Верховный суд США в прошлом году решил оставить федеральный закон об оружии в силе. Согласно Everytown for Gun Safety, данный закон требует, чтобы человеку исполнился 21 год, чтобы купить пистолет у лицензированного торговца огнестрельным оружием, и 18 лет, чтобы купить длинноствольное оружие у торговца.

Среди тех, кто оспаривал запрет, были Firearms Policy Coalition, Second Amendment Foundation и Louisiana Shooting Association.

"Если мы можем доверять молодым людям защищать нашу страну, мы, безусловно, можем доверять им владеть любым и всем законным огнестрельным оружием", - сказал Алан Готтлиб, основатель Second Amendment Foundation.