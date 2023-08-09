У США суд оштрафував Twitter. Соцмережа перешкоджала при розслідуванні справи Трампа
Суд у США оштрафував соціальну мережу Twitter через зволікання та перешкоджання з розслідуванням справи екс-президента Дональда Трампа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову Апеляційного суду США по округу Колумбія, про яку пише Reuters.
З чого все починалося
Спеціальний прокурор США, який розслідує дії Дональда Трампа, отримав ордер на обшук облікового запису колишнього президента у Twitter у січні. Але, згідно з висновком апеляційного суду США, соціальна мережа відклала його виконання.
Апеляційний суд США в окрузі Колумбія підтвердив рішення федерального судді про визнання дій Twitter неповажними. Соцмережу оштрафували на 350 тисяч доларів.
Чому Twitter так себе повів
У постанові йдеться про те, що Twitter висловив стурбованість з приводу Першої поправки з приводу наказу про нерозголошення, виданого у зв'язку з ордером, оскільки компанія хотіла повідомити про це Трампа.
"За цих обставин суд не зловживав своїм розсудом, коли зрештою визнав дії Twitter неповажними та наклав санкцію в розмірі 350 000 доларів", - ідеться в постанові.
У якій справі Трампа прокурор хотів отримати доступ до публікацій
Хоча публікації Трампа загальнодоступні, компанія також зберігає закриту інформацію про облікові записи, як-от прямі повідомлення, чернетки твітів, дані про місцеперебування і тип пристрою, який вони використовують для надсилання.
У висновку йдеться, що ордер був пов'язаний із розслідуванням прокурором подій, пов'язаних зі штурмом Капітолія 6 січня 2021 року прихильниками Трампа, коли він ще був президентом.
Справи проти Трампа
Трампу у вівторок було пред'явлено 4 пункти звинувачення у розслідуванні спеціальним радником Джеком Смітом подій 6 січня 2021 року та інших його зусиль щодо збереження влади після програшу на президентських виборах Джо Байдену.
Також Трамп має зіткнутися з додатковими юридичними проблемами у вигляді федерального обвинувального акта за 40 пунктами у зв'язку з його поводженням із секретними матеріалами в Мар-а-Лаго після виходу з Білого дому.
Крім того - з обвинувальним актом за 34 пунктами від окружного прокурора Манхеттену у зв'язку із шестизначним платежем, який колишній помічник Трампа Майкл Коен зробив зірці фільмів для дорослих Стормі Деніелс незадовго до виборів 2016 року.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.