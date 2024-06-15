У США суд не дозволив уряду продавати арештовану яхту російського олігарха

За даними американського уряду, суперяхта належить російському бізнесмену Сулейману Керімову, який потрапив під санкції.

Два роки тому у травні держава Фіджі конфіскувала судно Amadea, після чого передала США.

Витрати на конфісковану яхту

Варто зазначити, що за рахунки на утримання та страхування 106-метрової Amadea на місяць американським платникам податків доводиться тратити близько 740 тисяч доларів.

Щоб зменшити ці витрати, уряд США попросив дозволу продати судно та конвертувати його вартість у готівку. Відповідна практика відносно поширена у справах про цивільну конфіскацію, коли вартість активу швидко знецінюється або його утримання є надто дорогим.

Так, уряд Штатів хотів би продати цю суперяхту, оціночна вартість якого становить 230 мільйонів доларів, та переказати виручені кошти Україні в рамках підтримки.

Розгляд у суді та вердикт

Між тим досі триває судова тяганина, позаяк справа про цивільну конфіскацію ускладнилася після того, як інший російський мільярдер Едуард Худайнатов, який не перебуває під санкціями США, заявив, що Amadea насправді належить йому.

Розглядаючи справу, Окружний суд США Південного округу Нью-Йорка цього тижня постановив, що витрати на утримання Amadea не були "надмірними".

Як йдеться в ухвалі суду, з метою оцінити, чи є витрати на технічне обслуговування Amadea надмірними, американська "Феміда" не повинна "дивитися виключно на загальну суму витрат на технічне обслуговування в доларах, а має головним чином розглянути, чи є ці суми більшими, ніж зазвичай, порівняно з витратами на технічне обслуговування інших аналогічних яхт".

Так, постановив суд, уряд не зміг довести, що витрати відповідають цьому стандарту.

Варто додати, що.Мін'юст США має право оскаржити це рішення.

Спроби олігарха розблокувати арешт яхти

Крім того, через 2 дні після винесення рішення адвокати Худайнатова та компанії, яка безпосередньо володіє Amadea, подали меморандум, в якому виступили проти спроб уряду США вилучити Худайнатова зі справи.

Хоча прокуратура стверджує, що Худайнатов не є фактичним власником яхти і не має права оскаржувати її конфіскацію, у меморандумі захисників цього олігарха розповідається, що він таки є справжнім власником, і таким чином Amadea взагалі не підлягає конфіскації.