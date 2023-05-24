США стурбовані зустріччю представника ООН із дитячим обмудсменом Росії

Зустріч провідного представника ООН у справах дітей та дитячого омбудсмена Росії Марії Львової-Бєлової підриває загальну відданість захисту дітей у зонах бойових дій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представника Держдепартаменту США Метью Міллера , яку приводить Reuters.

Марія Львова-Бєлова повідомила на своєму сайті, що провела робочу зустріч зі спецпредставником Генерального секретаря ООН з питань дітей у збройних конфліктах Вірджинією Гамба.

"Ми стурбовані тим, що високопоставлений дипломат ООН зустрівся з представником Росії, на арешт якого виданий ордер МКС за скоєння воєнних злочинів проти дітей", - йдеться у заяві.

Міллер додав, що така поведінка підриває загальну відданість захисту дітей у зонах воєнних конфліктів.

Ордер на арешт

Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт уповноваженої при президентові РФ із прав дитини Марії Львової-Бєлової. Її звинувачують у незаконній депортації українських дітей до РФ. Після цього вона заявила, що і далі буде продовжувати викрадати українських дітей.

Також було видано ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна.

"Існують розумні підстави вважати, що кожен підозрюваний несе відповідальність за воєнний злочин незаконної депортації населення і незаконної передачі населення з окупованих районів України до РФ на шкоду українським дітям", - йдеться в повідомленні.