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США стурбовані, що на кордоні Ізраїлю та Лівану розпочнеться повномасштабна війна, - Reuters

Фото: США стурбовані через можливість нової війни на Близькому Сході (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

США стурбовані тим, що бойові дії на кордоні Ізраїлю та Лівану можуть перерости у повномасштабну війну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Протягом восьми місяців, з самого початку цієї кризи (мова про війну між Ізраїлем і ХАМАС - ред.), у нас були послідовні та термінові розмови з Ізраїлем та Ліваном, щоб не допустити повномасштабної війни, яка може мати наслідки для інших країн регіону", - наводить видання заяву неназваного високопосадовця США.

При цьому він додав, що повернення до статусу-кво до 6 жовтня у Лівані - це "нежиттєздатний варіант".

Що передувало

Зазначимо, що 7 жовтня 2023 року бойовики ХАМАС розпочали своє вторгнення на територію Ізраїлю. Це спричинило війну Армії оборони Ізраїлю проти палестинських терористів.

ХАМАС відкрито підтримали інші бойовики на Близькому Сході, зокрема і "Хезболла", що базується у Лівані. Угруповання неодноразово завдавало ударів по Ізраїлю з жовтня минулого року. Ізраїльські військові атакували у відповідь.

Зокрема, винищувачі Ізраїлю 11 червня вночі вдарили по військових об'єктах "Хезболли". Бойовики у відповідь 13 червня випустили найбільшу кількість ракет по Ізраїлю за день з моменту початку конфлікту.

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