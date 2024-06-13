США стурбовані, що на кордоні Ізраїлю та Лівану розпочнеться повномасштабна війна, - Reuters

Що передувало

Зазначимо, що 7 жовтня 2023 року бойовики ХАМАС розпочали своє вторгнення на територію Ізраїлю. Це спричинило війну Армії оборони Ізраїлю проти палестинських терористів.

ХАМАС відкрито підтримали інші бойовики на Близькому Сході, зокрема і "Хезболла", що базується у Лівані. Угруповання неодноразово завдавало ударів по Ізраїлю з жовтня минулого року. Ізраїльські військові атакували у відповідь.

Зокрема, винищувачі Ізраїлю 11 червня вночі вдарили по військових об'єктах "Хезболли". Бойовики у відповідь 13 червня випустили найбільшу кількість ракет по Ізраїлю за день з моменту початку конфлікту.

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