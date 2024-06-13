США обеспокоены, что на границе Израиля и Ливана начнется полномасштабная война, - Reuters

США обеспокоены тем, что боевые действия на границе Израиля и Ливана могут перерасти в полномасштабную войну.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
"В течение восьми месяцев, с самого начала этого кризиса (речь о войне между Израилем и ХАМАС - ред.), у нас были последовательные и срочные разговоры с Израилем и Ливаном, чтобы не допустить полномасштабной войны, которая может иметь последствия для других стран региона", - приводит издание заявление неназванного высокопоставленного чиновника США.
При этом он добавил, что возвращение к статусу-кво до 6 октября в Ливане - это "нежизнеспособный вариант".
Отметим, что 7 октября 2023 года боевики ХАМАС начали свое вторжение на территорию Израиля. Это привело к войне Армии обороны Израиля против палестинских террористов.
ХАМАС открыто поддержали другие боевики на Ближнем Востоке, в том числе и "Хезболла", которая базируется в Ливане. Группировка неоднократно наносила удары по Израилю с октября прошлого года. Израильские военные атаковали в ответ.
В частности, истребители Израиля 11 июня ночью ударили по военным объектам "Хезболлы". Боевики в ответ 13 июня выпустили наибольшее количество ракет по Израилю за день с момента начала конфликта.
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