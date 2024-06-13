США обеспокоены, что на границе Израиля и Ливана начнется полномасштабная война, - Reuters

Что предшествовало

Отметим, что 7 октября 2023 года боевики ХАМАС начали свое вторжение на территорию Израиля. Это привело к войне Армии обороны Израиля против палестинских террористов.

ХАМАС открыто поддержали другие боевики на Ближнем Востоке, в том числе и "Хезболла", которая базируется в Ливане. Группировка неоднократно наносила удары по Израилю с октября прошлого года. Израильские военные атаковали в ответ.

В частности, истребители Израиля 11 июня ночью ударили по военным объектам "Хезболлы". Боевики в ответ 13 июня выпустили наибольшее количество ракет по Израилю за день с момента начала конфликта.

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