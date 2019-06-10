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У США будівельний кран впав на житловий комплекс

Новини » Надзвичайні події    10.06.2019 - 05:28
У США будівельний кран впав на житловий комплекс
Ілюстративне фото (fox4news.com)

Загинув один чоловік, також є поранені

В Далласі (штат Техас, США) в результаті падіння будівельного крана одна людина загинула та ще шестеро отримали травми. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

За його даними, кран упав на житловий комплекс в результаті штормової погоди. Крім того, пошкоджена частина паркування. Зараз на місці працюють рятувальники.

"Це дійсно непроста ситуація в тому плані, що особисто я не пам'ятаю випадків падіння крана на житлові приміщення", - сказав представник рятувальних служб міста Джейсон Еванс.

РБК-Україна писало, що на півдні американського штату Флорида в Форт-Лодердейлі розбився легкомоторний літак, який врізався в хмарочос. Літак врізався в житловий хмарочос, в результаті чого загинув пілот.

Раніше повідомлялося, що в місті Уокіган, штат Іллінойс (США) прогримів вибух на хімічному заводі. В результаті вибуху на хімічному заводі постраждали щонайменше 4 людини

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