У США будівельний кран впав на житловий комплекс

Ілюстративне фото (fox4news.com)

Загинув один чоловік, також є поранені

В Далласі (штат Техас, США) в результаті падіння будівельного крана одна людина загинула та ще шестеро отримали травми. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

За його даними, кран упав на житловий комплекс в результаті штормової погоди. Крім того, пошкоджена частина паркування. Зараз на місці працюють рятувальники.