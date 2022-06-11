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США стремятся к дипломатическому решению деблокирования украинских портов, - Пентагон

Фото: Ллойд Остин, министр обороны США (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

США стремятся достичь дипломатического решения в вопросе экспорта продовольствия из Украины по Черному морю. Однако американские военные могут внести свой вклад в случае необходимости.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Пентагона Ллойда Остина во время пресс-конференции в Сингапуре.

Он отметил, что ситуация с заблокированным Россией зерном сложная. Последствия уже ощущаются во всем мире.

"Если вы спрашиваете, могут ли военные в регионе внести сюда вклад, то, конечно, мы можем. Но мы всегда стремимся в первую очередь достичь дипломатического решения, и я вижу много энергии в этом направлении", - заявил Остин.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Турция и Россия обсудили разблокирование украинских портов для восстановления экспорта зерна.

Между тем глава Кремля Владимир Путин заявил о готовности разблокировать экспорт в обмен на снятие санкций Запада.

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