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У США нет стратегии смены режима в России, - Блинкен

Фото: госсекретарь США Энтони Блинкен (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

У Соединенных Штатов нет стратегии смены режима в России. Госсекретарь США Энтони Блинкен сказал об этом после того, как президент Джо Байден заявил, что Владимир Путин "не может оставаться у власти".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Как вы знаете и как вы неоднократно слышали от нас, у нас нет стратегии смены режима в России - или где-либо еще, если уж на то пошло", - сказал он во время визита в Иерусалим.

Комментируя заявление Байдена, Блинкен сказал, что президент США имел ввиду то, что "Путин просто не может быть уполномочен вести войну или участвовать в агрессии против Украины или кого-либо еще".

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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