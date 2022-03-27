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У США немає стратегії зміни режиму в Росії, - Блінкен

Фото: держсекретар США Ентоні Блінкен (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

У Сполучених Штатів немає стратегії зміни режиму в Росії. Держсекретар США Ентоні Блінкен сказав про це після того, як президент Джо Байден заявив, що Володимир Путін "не може залишатися при владі".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Як Ви знаєте і як ви неодноразово чули від нас, у нас немає стратегії зміни режиму в Росії - або де-небудь ще, якщо вже на те пішло", - сказав він під час візиту до Єрусалиму.

Коментуючи заяву Байдена, Блінкен сказав, що президент США мав на увазі те, що"Путін просто не може бути уповноважений вести війну або брати участь в агресії проти України або кого-небудь ще".

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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