США и страны ЕС заморозили активы российской элиты на 30 млрд долларов

Группа экспертов смогла отыскать и заморозить активы граждан России, которые находятся под санкциями. В основном речь идет об активах на счетах, а также элитной недвижимости.

"Заблокированы или заморожены находящиеся под санкциями активы россиян на финансовых счетах и ​​в экономических ресурсах на сумму более 30 млрд долларов", - говорится в сообщении.

Группа сотрудничает с частным сектором, чтобы ускорить процесс поиска, конфискации или ареста, установить факты отмывания денег, уклонения от санкций и финансирования войны.

Напомним, что международная группа REPO была создана представителями США, Австралии, Канады, Германии, Франции, Италии, Японии и Великобритании. Специалисты занимаются поиском активов российской элиты, доверенных лиц и олигархов, в отношении которых ввели санкции.