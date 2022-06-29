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США і країни ЄС заморозили активи російської еліти на 30 млрд доларів

Фото: Захід заморозив 30 млрд доларів активів російської еліти (УНІАН)
Автор: Наталія Юрченко

Міжнародна група з санкцій REPO, створена США і країнами ЄС, заблокувала 30 млрд доларів активів російської еліти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство фінансів США.

Група експертів змогла відшукати і заморозити активи громадян Росії, які знаходяться під санкціями. В основному мова йде про активи на рахунках, а також елітну нерухомість.

"Заблоковані або заморожені активи росіян, що знаходяться під санкціями, на фінансових рахунках і в економічних ресурсах на суму понад 30 млрд доларів", - йдеться в повідомленні.

Група співпрацює з приватним сектором, щоб прискорити процес пошуку, конфіскації або арешту, встановити факти відмивання грошей, ухилення від санкцій і фінансування війни.

Нагадаємо, що міжнародна група REPO була створена представниками США, Австралії, Канади, Німеччини, Франції, Італії, Японії і Великобританії. Фахівці займаються пошуком активів російської еліти, довірених осіб і олігархів, щодо яких ввели санкції.

Раніше ми повідомляли, що США розширили санкції проти Росії і ввели заборону на імпорт золота.

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