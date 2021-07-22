"США страдают": Байден предупредил об угрозе распространения теорий заговора

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Байден вспомнил, как лидеры стран, с которыми он разговаривал на июньском саммите G7, были недоверчивы, когда он попытался сказать им, что "Америка вернулась".

Он также выступил за продолжение расследования штурма Капитолия, который произошел 6 января. Президент упомянул движение QAnon, участники которого были среди тех, кто атаковал Конгресс.

"Мы должны выйти за рамки идей о том, что демократы и Байден прячут людей и высасывают кровь детей", - сказал он.

Президент США призвал бороться не только с теорией заговора, но с дезинформацией о коронавирусе.

Он отметил, что Белый дом работает над борьбой с дезинформацией о вакцинах, которая распространяется через социальные сети и средства массовой информации.

"Нужно буквально слушать ученых и не вмешиваться. Ничего не торопить. Позвольте ученым действовать", - сказал Байден.

Байден также объяснил, как Белый дом использует "все возможные способы, государственные, частные, правительственные и неправительственные, чтобы попытаться раскрыть факты о коронавирусе и вакцинах, какие они есть на самом деле".