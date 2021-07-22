"США страждають": Байден попередив про загрозу поширення теорій змови

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

Байден згадав, як лідери країн, з якими він розмовляв на червневому саміті G7, були недовірливі, коли він спробував сказати їм, що"Америка повернулася".

Він також виступив за продовження розслідування штурму Капітолію, який стався 6 січня. Президент згадав рух QAnon, учасники якого були серед тих, хто атакував Конгрес.

"Ми маємо вийти за рамки ідей про те, що демократи і Байден ховають людей і висмоктують кров дітей", - сказав він.

Президент США закликав боротися не тільки з теорією змови, але з дезінформацією про коронавірус.

Він зазначив, що Білий дім працює над боротьбою з дезінформацією про вакцини, яка поширюється через соціальні мережі та засоби масової інформації.

"Потрібно буквально слухати вчених і не втручатися. Нічого не квапити. Дозвольте вченим діяти", - сказав Байден.

Байден також пояснив, як Білий дім використовує "всі можливі способи, державні, приватні, урядові та неурядові, щоб спробувати розкрити факти про коронавірус і вакцини, які вони є насправді".