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В США столкнулись вертолет с самолетом: есть погибшие

Автор: Дмитрий Кузнецов

В американском штате Аризона в воздухе столкнулись вертолет и самолет. В результате авиакатастрофы погибли два человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал ABC15.

По его данным, столкновение произошло утром 1 октября рядом с аэропортом Чэндлер. После удара вертолет упал и загорелся. Находившиеся в нем два человека погибли.

Пилот самолета сумел посадить воздушное судно на поле рядом с автотрассой. Находившиеся в нем люди не пострадали.

Пока не известно, что послужило причиной столкновения. Полиция начала расследование и просит избегать района, где произошла авиакатастрофа.

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Соединенные Штаты АмерикиАвиакатастрофа