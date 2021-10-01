В США столкнулись вертолет с самолетом: есть погибшие

По его данным, столкновение произошло утром 1 октября рядом с аэропортом Чэндлер. После удара вертолет упал и загорелся. Находившиеся в нем два человека погибли.

Пилот самолета сумел посадить воздушное судно на поле рядом с автотрассой. Находившиеся в нем люди не пострадали.

Пока не известно, что послужило причиной столкновения. Полиция начала расследование и просит избегать района, где произошла авиакатастрофа.