У США зіткнулися вертоліт з літаком: є загиблі

За його даними, зіткнення сталося вранці 1 жовтня поруч з аеропортом Чендлер. Після удару вертоліт впав і загорівся. Знаходилися в ньому дві людини загинули.

Пілот літака зумів посадити повітряне судно на полі поруч з автотрасою. Люди, що знаходилися в ньому, не постраждали.

Поки не відомо, що послужило причиною зіткнення. Поліція почала розслідування і просить уникати району, де сталася авіакатастрофа.