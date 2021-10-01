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В США столкнулись вертолет с самолетом: есть погибшие

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Вашингтон, Пятница 01 октября 2021 19:51
В США столкнулись вертолет с самолетом: есть погибшие Фото: в США два человека погибли при столкновении вертолета с самолетом (twitter.com/christinepgn)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В американском штате Аризона в воздухе столкнулись вертолет и самолет. В результате авиакатастрофы погибли два человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал ABC15.

По его данным, столкновение произошло утром 1 октября рядом с аэропортом Чэндлер. После удара вертолет упал и загорелся. Находившиеся в нем два человека погибли.

Пилот самолета сумел посадить воздушное судно на поле рядом с автотрассой. Находившиеся в нем люди не пострадали.

Пока не известно, что послужило причиной столкновения. Полиция начала расследование и просит избегать района, где произошла авиакатастрофа.

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Соединенные Штаты Америки Авиакатастрофа
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