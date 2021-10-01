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У США зіткнулися вертоліт з літаком: є загиблі

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Вашингтон, П'ятниця 01 жовтня 2021 19:51
У США зіткнулися вертоліт з літаком: є загиблі Фото: у США двоє людей загинули при зіткненні вертольота з літаком (twitter.com/christinepgn)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В американському штаті Аризона в повітрі зіткнулися вертоліт і літак. В результаті авіакатастрофи загинули дві людини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал ABC15.

За його даними, зіткнення сталося вранці 1 жовтня поруч з аеропортом Чендлер. Після удару вертоліт впав і загорівся. Знаходилися в ньому дві людини загинули.

Пілот літака зумів посадити повітряне судно на полі поруч з автотрасою. Люди, що знаходилися в ньому, не постраждали.

Поки не відомо, що послужило причиною зіткнення. Поліція почала розслідування і просить уникати району, де сталася авіакатастрофа.

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Сполучені Штати Америки Авиакатастрофа
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