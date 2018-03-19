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В США столкнулись два поезда, есть пострадавшие

НовостиПроисшествия    19.03.2018 - 20:49
Фото: авария в США (twitter.com/DoyleGlobal)
Фото: авария в США (twitter.com/DoyleGlobal)

Авария спровоцировала пожар и эвакуацию жителей

В штате Кентукки (США) два товарных поезда столкнулись и сошли с рельсов, спровоцировав пожар и эвакуацию местных жителей в районе аварии. Об этом сообщает USA Today.

По данным местных властей, в результате инцидента пострадали 4 человека.

В качестве приютов для экстренной помощи использовали школы. На место также прибыли представители Красного Креста. Как только угроза исчезла, людям разрешили вернуться домой.

Пожарные пока не могут сказать, какое именно вещество разлилось во время аварии и вызвало пожар.

Обстоятельства аварии выясняют.

Напомним, 17 марта в Словакии пассажирский поезд врезался в стоявший на путях локомотив и частично сошел с рельсов. В результате аварии пострадали как минимум 18 человек, в том числе ребенок. 

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Теги: Соединенные Штаты Америки, авария, столкновение, сошел с рельсов
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