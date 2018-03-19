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У США зіткнулися два потяги, є постраждалі

НовиниНадзвичайні події    19.03.2018 - 20:49
Фото: аварія в США (twitter.com/DoyleGlobal)
Фото: аварія в США (twitter.com/DoyleGlobal)

Аварія спровокувала пожежу та евакуацію жителів

В штаті Кентуккі (США) два товарних потяги зіткнулися і зійшли з рейок, спровокувавши пожежу та евакуацію місцевих жителів у районі аварії. Про це повідомляє USA Today.

За даними місцевої влади, в результаті інциденту постраждали 4 людини.

В якості притулків для екстреної допомоги використовували школи. На місце також прибули представники Червоного Хреста. Як тільки загроза зникла, людям дозволили повернутися додому.

Пожежники поки не можуть сказати, яка саме речовина розлилася під час аварії і спричинила пожежу.

Обставини аварії з'ясовують.

Нагадаємо, 17 березня в Словаччині пасажирський поїзд врізався у локомотив, що в стояв на колії, та частково зійшов з рейок. В результаті аварії постраждали як мінімум 18 осіб, в тому числі дитина.

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Теги: Сполучені Штати Америки, авария, столкновение, сошел с рельсов
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