У США зіткнулися два потяги, є постраждалі

В штаті Кентуккі (США) два товарних потяги зіткнулися і зійшли з рейок, спровокувавши пожежу та евакуацію місцевих жителів у районі аварії. Про це повідомляє USA Today.

За даними місцевої влади, в результаті інциденту постраждали 4 людини.

В якості притулків для екстреної допомоги використовували школи. На місце також прибули представники Червоного Хреста. Як тільки загроза зникла, людям дозволили повернутися додому.

Пожежники поки не можуть сказати, яка саме речовина розлилася під час аварії і спричинила пожежу.

TRAIN COLLISION: Two freight trains collided and derailed in Georgetown, Kentucky, shortly before midnight, injuring four people and igniting a fire that forced nearby residents to evacuate, authorities said Monday. https://t.co/ISoEoDXNvv pic.twitter.com/gIrB8DoiJv