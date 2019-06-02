США ставят ультиматум Европе для изменений плана обороны, - El Pais

Иллюстративное фото (Pixabay.com)

США хотят получить право на участие в европейских проектах вооружения

Соединенные Штаты Америки поставили ультиматум Европейскому Союзу для того, чтобы он внес изменения в курс своей оборонной политики, которая должна быть тесно связана с интересами Вашингтона. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на El Pais.

По информации издания, США требуют, чтобы их компании имели право на участие в европейских проектах, связанных с вооружением. С этим не согласны в Брюсселе, так как это может привезти к тому, что они "окажутся в ловушке американских нормативов по экспорту военного материала".

Издание отмечает, что напряженность смогло достичь такого уровня, что администрация американского президента предупредила ЕС в том, что он рискует остаться один перед угрозами со стороны РФ, если продолжит продвижение своего плана.

Свою позицию США озвучили во время визита в Вашингтон представителей европейского комитета по политике и безопасности, которые прибыли для переговоров с чиновниками администрации Трампа. Встреча должна была сблизить позиции по вопросу нормативов будущего европейского фонда обороны и проектов по вооружению программы Постоянного структурированного военного партнерства.

Также в Вашингтоне считают, что нормы ЕС слишком рестриктивные и будут препятствовать участию их компаний в разработке вооружений в Европе.

В ходе встречи Евросоюзу был поставлен ультиматум, чтобы они изменили одобренные нормы. США заявили, что военные планы ЕС могут привезти к тому, что оружейные индустрии двух сторон не смогут работать вместе.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Трамп может продать оружие Саудовской Аравии без согласия конгресса. Трамп собирается в обход конгресса заключить 22 соглашения с Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами на сумму 8 млрд долларов.