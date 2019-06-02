США ставлять Європі ультиматум для змін плану оборони, - El Pais

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США хочуть отримати право на участь у європейських проектах озброєння

Сполучені Штати Америки поставили ультиматум Європейському Союзу для того, щоб він вніс зміни в курс своєї оборонної політики, яка повинна бути тісно пов'язана з інтересами Вашингтона. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на El Pais.

За інформацією видання, США вимагають, щоб компанії мали право на участь у європейських проектах, пов'язаних з озброєнням. З цим не згодні в Брюсселі, так як це може призвести до того, що вони "опиняться в пастці американських нормативів з експорту військового матеріалу".

Видання зазначає, що напруженість змогла досягти такого рівня, що адміністрація американського президента попередила ЄС у тому, що він ризикує залишитися один перед погрозами з боку РФ, якщо продовжить просування свого плану.

Свою позицію США озвучили під час візиту у Вашингтон представників європейського комітету з політики і безпеки, які прибули для переговорів з чиновниками адміністрації Трампа. Зустріч повинна була зблизити позиції з питання нормативів майбутнього європейського фонду оборони і проектів з озброєння програми Постійного структурованого військового партнерства.

Також у Вашингтоні вважають, що норми ЄС занадто рестриктивні і будуть перешкоджати участі в їх компаній в розробці озброєнь в Європі.

У ході зустрічі Євросоюзу був поставлений ультиматум, щоб вони змінили схвалені норми. США заявили, що військові плани ЄС можуть привезти до того, що збройові індустрії двох сторін не зможуть працювати разом.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Трамп може продати зброю Саудівській Аравії без згоди конгресу. Трамп збирається в обхід конгресу укласти 22 угоди з Саудівською Аравією та Об'єднаними Арабськими Еміратами на суму 8 млрд доларів.