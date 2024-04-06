США у стані підвищеної готовності через можливий удар Ірану по Ізраїлю

Два неназвані американські чиновники заявили про занепокоєння тим, що Іран, можливо, планує завдати удару по цілях на території Ізраїлю через ракетну атаку на іранське консульство в Сирії.

За словами офіційних осіб, будь-які можливі дії Ірану, швидше за все, будуть спрямовані не проти цивільних, а проти військових або розвідувальних цілей.

Інший офіційний представник США у коментарі CNN повідомив, що Вашингтон також розглядає можливість нападу Ірану на американські активи в регіоні. За його словами, це може статися протягом тижня.

Один із чиновників заявив, що Вашингтон застеріг Тегеран від використання удару для подальшої ескалації напруженості на Близькому Сході.

«Ми отримали повідомлення з Ірану після удару по Дамаску. У відповідь ми ясно дали зрозуміти, що не стоїмо за ударом", - повідомив урядовець NBC News.

"Ми також попередили Іран, щоб він не використовував цей удар як привід для подальшої ескалації в регіоні або нападу на об'єкти чи персонал США", - додав він.

Загроза війни між Іраном та Ізраїлем