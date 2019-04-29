В США среди крупнейших нарушителей религиозной свободы назвали Россию и Китай

В отчете о религиозной свободе в мире, обнародованном в Соединенных Штатах Америки, среди крупнейших нарушителей назвали, в частности, Китай и Российскую Федерацию. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Как отмечается, в Китае, в частности, продолжают страдать представители уйгуров-мусульман, но для властей в Пекине это обошлось практически без последствий.

Отчет подтверждает, что Китай и еще девять стран далее относятся к так называемым "странам, вызывающих особое беспокойство" ввиду нарушения религиозных свобод по классификации Государственного департамента США, и рекомендует Госдепу добавить к этой группе также Россию и еще пять стран.

В свою очередь Пекин отрицает, что имеет лагеря и центры перевоспитания для уйгуров, казахов и других преимущественно мусульманских за вероисповеданием меньшинств, и называет эти заведения "центрами профессионального образования", имеющими целью отвлечь людей от терроризма и вернуть их в общество.

В отчете упомянуты и другие страны-нарушители. Таджикистан, Судан и Вьетнам ущемляют религиозную свободу под предлогом необходимости защиты общественного порядка или прикрываясь соображениями национальной безопасности, нередко используя реальные или предполагаемые угрозы терроризма или массовых беспорядков, чтобы оправдать ограничения прав и "откровенное преследование собственного народа".

"Некоторые страны, как Россия, Китай, Эритрея или Туркменистан, ставят на религиозные или национальные меньшинства клеймо "экстремистов" частично из-за того, что их власти считают, что эти меньшинства.

Относительно России, в частности, в документе указано, что власти страны "продолжили преследовать "нетрадиционные" религиозные меньшинства штрафами, задержаниями и уголовными обвинениями под предлогом борьбы с экстремизмом", причем "российское законодательство, направленное против "экстремизма", не дает должного определения этого термина, что дает возможность государству преследовать за широкий объем ненасильственной, неполитической религиозной деятельности".

"На Северном Кавказе силовые структуры действовали с полной безнаказанностью, арестовывая и похищая людей, заподозренных даже в малейшей причастности к исламистским повстанцам. В оккупированном Россией Крыму российская власть продолжила похищать, пытать и сажать крымских татар-мусульман по собственному желанию", - добавляют авторы отчета.

Напомним, Amnesty International заявляет, что в Крыму отмечается значительное ухудшение ситуации по дотриманння прав человека после оккупации и незаконной аннексии Россией Крыма в 2014 году.

В докладе говорится, что против откровенных критиков незаконной аннексии полуострова Российской Федерацией и в дальнейшем активно проводится политика притеснений, угроз и запугиваний. В частности, ограничение свободы обьеденение на осуществление культурных и других прав.

Отметим, начиная с 2013 года нарушения религиозной свободы можно заявить в представительства Евросоюза.