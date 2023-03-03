США сповнені рішучості підтримувати Україну у довгостроковій перспективі, - глава Пентагону

"Одне із завдань США – протидіяти гострій російській загрозі. Незаконне та несправедливе вторгнення РФ в Україну також є атакою на заснований на правилах міжнародний порядок, побудований такою високою ціною з 1945 року. Ми сповнені рішучості підтримувати боротьбу України за свободу у довгостроковій перспективі", - заявив Остін.

За його словами, США не будуть втягнуті у розв'язану Путіним війну, але Вашингтон, як і раніше, сповнений рішучості захищати кожен сантиметр території НАТО.

"Тісно співпрацюючи з нашими союзниками, ми вже зміцнили східний фланг НАТО і продовжуватимемо зміцнювати нашу колективну оборону", - додав він.

Глава Пентагону також зазначив, що колективна підтримка України продемонструвала, чого може досягти коаліція країн, коли вони разом захищають свободу та суверенітет незалежної держави.