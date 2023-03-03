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США сповнені рішучості підтримувати Україну у довгостроковій перспективі, - глава Пентагону

Фото: голова Пентагону Ллойд Остін (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Сполучені Штати мають намір підтримувати Україну у боротьбі з російським вторгненням у довгостроковій перспективі.

Про це заявив голова Пентагону Ллойд Остін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на текст його Послання збройним силам США.

"Одне із завдань США – протидіяти гострій російській загрозі. Незаконне та несправедливе вторгнення РФ в Україну також є атакою на заснований на правилах міжнародний порядок, побудований такою високою ціною з 1945 року. Ми сповнені рішучості підтримувати боротьбу України за свободу у довгостроковій перспективі", - заявив Остін.

За його словами, США не будуть втягнуті у розв'язану Путіним війну, але Вашингтон, як і раніше, сповнений рішучості захищати кожен сантиметр території НАТО.

"Тісно співпрацюючи з нашими союзниками, ми вже зміцнили східний фланг НАТО і продовжуватимемо зміцнювати нашу колективну оборону", - додав він.

Глава Пентагону також зазначив, що колективна підтримка України продемонструвала, чого може досягти коаліція країн, коли вони разом захищають свободу та суверенітет незалежної держави.

Раніше Остін заявив, що Сполучені Штати Америки не зупинятимуть інші країни, у разі їхнього наміру передати Україні літаки.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами Остіна, союзники України поки не мають оголошень про можливі поставки винищувачів.

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