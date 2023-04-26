США спостерігають за військовою співпрацею РФ та КНДР, - Держдеп

Сполучені Штати Америки приділяють пильну увагу ймовірній співпраці РФ та КНДР у сфері постачань летального озброєння.

Про це заявив заступник речника Держдепартаменту США Ведант Пател, передає РБК-Україна з посиланням на Укрінформ .

"Ми раніше відкрито говорили про постачання боєприпасів із КНДР (до Росії - ред.), тож ми продовжимо приділяти пильну увагу цьому, зокрема, передачі летальної допомоги з Північної Кореї", - заявив представник Держдепу.

Нагадаємо, що станом на 31 березня 2023 року, США не спостерігали постачань летального озброєння з КНДР до Росії.

Проте повідомлялось, що Сполучені Штати мають у своєму розпорядженні інформацію про те, що Росія активно прагне придбати додаткові боєприпаси в Північній Кореї.

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