США наблюдают признаки, что РФ готова к переговорам по "зерновой сделке", - постпред при ООН
У Соединенных Штатов Америки есть информация о том, что Россия уже готова возобновить участие в переговорах насчет "зерновой сделки".
Об этом заявила постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Она отметила, что если Россия хочет возобновить экспорт своих удобрений и облегчить сельскохозяйственные операции, то ей придется возобновить свое участие в "зерновой сделке".
"Мы видели признаки того, что они могут быть заинтересованы в возвращении к обсуждению. Поэтому мы подождем, чтобы увидеть, произойдет ли это на самом деле", - добавила дипломат.
Выход России из "зерновой сделки"
Напомним, несколько недель назад пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о выходе своей страны из "зерновой сделки". Он объяснил это тем, что условия РФ в рамках договоренностей якобы не выполняют.
При этом чаще всего представители страны-агрессора жаловались, что России так и не дали начать транзит аммиака через Украину.
"Зерновая сделка" позволяла нашей стране экспортировать зерно по Черному морю, но после выхода России такие перевозки прекратились.
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