ua en ru
Вт, 01 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

США наблюдают признаки, что РФ готова к переговорам по "зерновой сделке", - постпред при ООН

Новина українською →
Вторник 01 августа 2023 22:31
США наблюдают признаки, что РФ готова к переговорам по "зерновой сделке", - постпред при ООН Фото: Линда Томас-Гринфилд, постоянный представитель США при ООН (flickr by UNSOM)
Автор: Иван Носальский

У Соединенных Штатов Америки есть информация о том, что Россия уже готова возобновить участие в переговорах насчет "зерновой сделки".

Об этом заявила постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Она отметила, что если Россия хочет возобновить экспорт своих удобрений и облегчить сельскохозяйственные операции, то ей придется возобновить свое участие в "зерновой сделке".

"Мы видели признаки того, что они могут быть заинтересованы в возвращении к обсуждению. Поэтому мы подождем, чтобы увидеть, произойдет ли это на самом деле", - добавила дипломат.

Выход России из "зерновой сделки"

Напомним, несколько недель назад пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о выходе своей страны из "зерновой сделки". Он объяснил это тем, что условия РФ в рамках договоренностей якобы не выполняют.

При этом чаще всего представители страны-агрессора жаловались, что России так и не дали начать транзит аммиака через Украину.

"Зерновая сделка" позволяла нашей стране экспортировать зерно по Черному морю, но после выхода России такие перевозки прекратились.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Чорне море зерновой коридор
NEWS
Контрнаступление ВСУ: Маляр рассказала, какую площадь уже освободили от россиян
Контрнаступление ВСУ: Маляр рассказала, какую площадь уже освободили от россиян
DAILY
Глава МИД Финляндии Элина Валтонен: Мы не можем выдвигать никаких условий Украине
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Глава МИД Финляндии Элина Валтонен: Мы не можем выдвигать никаких условий Украине