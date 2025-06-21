Джерела французької газети розповіли, що Україна до третіх роковин вторгнення підготувала резолюцію, яка засуджувала агресію РФ та вимагала повного виведення російських військ. Проте 21 лютого тимчасова повірена США при ООН Дороті Ші заявила представникам Франції та Великої Британії, що Україна повинна відкликати свій проєкт резолюції.

США мали намір внести власний проєкт та очікували, що Європа повинна буде підтримати американський документ. Як виявилося, адміністрація Трампа за спинами європейських країн та України обговорила цей документ з представниками Росії - країни-агресора.

Переграли, як дітлахів

Європа відреагувала: на екстреній зустрічі європейських дипломатів дії США розцінили, як зраду. Український текст вирішили не змінювати - на чому раніше наполягали європейці - а сам проєкт резолюції, внесений Україною, не відкликати ні в якому разі.

Франція та Британія, як постійні члени Ради безпеки ООН, взяли на себе завдання боротьби з США. Лондон повинен був дати відсіч Вашингтону в Радбезі, тоді як Париж взяв на себе Генеральну асамблею ООН.

У підсумку Білий дім переграли, як дітлахів: Франція вдало внесла поправки до американського проєкту, додавши до нього вимогу дотримання територіальної цілісності. Після цього США добили себе остаточно, утримавшись від підтримки власного тексту.

Водночас українська резолюція 24 лютого була ухвалена без змін та більшістю голосів. Спротив США та Росії був проігнорований.