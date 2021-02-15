В США создают комиссию по расследованию штурма Капитолия

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила, что законодатели создают внешнюю независимую комиссию по расследованию беспорядков в США. Комиссия должна также установить факты и причины нападения на Капитолий.
Об этом сообщает "Голос Америки".
В письме законодателям Нэнси Пелоси отметила, что комиссия будет создана по образцу аналогичной комиссии, созданной после атак 11 сентября 2001 года.
Спикер Палаты представителей отметила, что группа также рассмотрит "факты и причины, касающиеся готовности и реагирования полиции Капитолия США и других федеральных и местных правоохранительных органов в районе Капитолия".
Ранее стало известно, что компания Facebook помогала правоохранителям распознать участников протестов в Вашингтоне и штурма Капитолия. Компания помогала следователям после завершения приступа.
6 января сторонники Трампа организовали акцию протеста у Капитолия, где американский Конгресс собрался, чтобы утвердить результаты президентских выборов. Протесты переросли в беспорядки и проникновения сторонников Трампа в помещения Капитолия. В результате беспорядков погибли пять человек.