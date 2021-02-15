В США создают комиссию по расследованию штурма Капитолия

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила, что законодатели создают внешнюю независимую комиссию по расследованию беспорядков в США . Комиссия должна также установить факты и причины нападения на Капитолий.

В письме законодателям Нэнси Пелоси отметила, что комиссия будет создана по образцу аналогичной комиссии, созданной после атак 11 сентября 2001 года.

Спикер Палаты представителей отметила, что группа также рассмотрит "факты и причины, касающиеся готовности и реагирования полиции Капитолия США и других федеральных и местных правоохранительных органов в районе Капитолия".