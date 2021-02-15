У США створюють комісію з розслідування штурму Капітолію

Спікер Палати представників США Ненсі Пелосі заявила, що законодавці створюють зовнішню незалежну комісію з розслідування заворушень у США. Комісія має також встановити факти і причини нападу на Капітолій.
Про це повідомляє "Голос Америки".
В листі законодавцям Ненсі Пелосі зазначила, що комісія буде створена за зразком аналогічної комісії, створеної після атак 11 вересня 2001 року.
Спікер Палати представників зазначила, що група також розгляне "факти і причини, що стосуються готовності та реагування поліції Капітолія США та інших федеральних і місцевих правоохоронних органів у районі Капітолію".
Раніше стало відомо, що компанія Facebook допомагала правоохоронцям розпізнати учасників протестів в Вашингтоні і штурму Капітолію. Компанія допомагала слідчим після завершення нападу.
6 січня прихильники Трампа організували акцію протесту біля Капітолію, де американський Конгрес зібрався, щоб затвердити результати президентських виборів. Протести переросли у заворушення і проникнення прихильників Трампа в приміщення Капітолію. Унаслідок заворушень загинули п'ять осіб.