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США создали центр борьбы с вызовами от Китая и продолжат уделять внимание угрозам из России

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Вашингтон, Четверг 07 октября 2021 15:41
США создали центр борьбы с вызовами от Китая и продолжат уделять внимание угрозам из России Фото: глава ЦРУ Уильям Бернс (flickr by Photo Unit)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс объявил о создании центра по борьбе с вызовами со стороны Китая. Он также подчеркнул готовность уделять внимание угрозам со стороны России, КНДР и Ирана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз ЦРУ.

"Бернс объявил о создании Китайского миссионерского центра (China Mission Center, CMC) для ответа на глобальный вызов со стороны Китайской Народной Республики", - говорится в релизе спецслужбы.

При этом директор ЦРУ подчеркнул, что угроза исходит от правительства Китая, а не от китайского народа.

"CMC будет и дальше укреплять нашу коллективную работу над самой важной геополитической угрозой, с которой мы сталкиваемся в 21-м веке, - со все более враждебным китайским правительством", - добавил Бернс.

Он также подчеркнул, что ЦРУ продолжит уделять пристальное внимание и другим важным угрозам, включая агрессивную Россию, провокационную Северную Корею и враждебный Иран, а также борьбу с терроризмом.

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