США створили центр боротьби з викликами від Китаю і продовжать приділяти увагу загрозам з Росії

Директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс оголосив про створення центру по боротьбі з викликами з боку Китаю. Він також підкреслив готовність приділяти увагу загрозам з боку Росії, КНДР та Ірану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на п ресреліз ЦРУ.

"Бернс оголосив про створення китайського місіонерського центру (China Mission Center, CMC) для відповіді на глобальний виклик з боку Китайської Народної Республіки", - йдеться в релізі спецслужби.

При цьому директор ЦРУ підкреслив, що загроза виходить від уряду Китаю, а не від китайського народу.

"CMC буде і далі зміцнювати нашу колективну роботу над найважливішою геополітичною загрозою, з якою ми стикаємося у 21-му столітті, - з все більш ворожим китайським урядом", - додав Бернс.

Він також підкреслив, що ЦРУ продовжить приділяти пильну увагу й іншим важливим загрозам, включаючи агресивну Росію, провокаційну Північну Корею і ворожий Іран, а також боротьбу з тероризмом.