ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

США створили центр боротьби з викликами від Китаю і продовжать приділяти увагу загрозам з Росії

Новость на русском →
Вашингтон, Четвер 07 жовтня 2021 15:41
США створили центр боротьби з викликами від Китаю і продовжать приділяти увагу загрозам з Росії Фото: глава ЦРУ Вільям Бернс (flickr by Photo Unit)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс оголосив про створення центру по боротьбі з викликами з боку Китаю. Він також підкреслив готовність приділяти увагу загрозам з боку Росії, КНДР та Ірану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресреліз ЦРУ.

"Бернс оголосив про створення китайського місіонерського центру (China Mission Center, CMC) для відповіді на глобальний виклик з боку Китайської Народної Республіки", - йдеться в релізі спецслужби.

При цьому директор ЦРУ підкреслив, що загроза виходить від уряду Китаю, а не від китайського народу.

"CMC буде і далі зміцнювати нашу колективну роботу над найважливішою геополітичною загрозою, з якою ми стикаємося у 21-му столітті, - з все більш ворожим китайським урядом", - додав Бернс.

Він також підкреслив, що ЦРУ продовжить приділяти пильну увагу й іншим важливим загрозам, включаючи агресивну Росію, провокаційну Північну Корею і ворожий Іран, а також боротьбу з тероризмом.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЦРУ Російська Федерація Сполучені Штати Америки Китай
NEWS
Нова справа проти Медведчука: в чому підозрюють нардепа
Нова справа проти Медведчука: в чому підозрюють нардепа
DAILY
Голова Держкосмосу Володимир Тафтай: Україна обов'язково претендуватиме на ресурси Місяця
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Голова Держкосмосу Володимир Тафтай: Україна обов'язково претендуватиме на ресурси Місяця