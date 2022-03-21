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США и союзники обсуждают предоставление Украине противовоздушной обороны большой дальности, – Пентагон

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Вашингтон, Понедельник 21 марта 2022 22:43
США и союзники обсуждают предоставление Украине противовоздушной обороны большой дальности, – Пентагон Фото: Спикер американского Минобороны Джон Кирби (defense.gov)
Автор: Антон Федорцив

Министерство обороны Соединенных Штатов продолжает консультации с рядом партнеров по усилению системы противовоздушной обороны Украины для противостояния вторжению РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби рассказал об "активных консультациях" Вашингтона с союзниками. Их цель – помощь Украине системами ПВО.

"США ведут "постоянные переговоры" с другими странами, чтобы предоставить Украине "виды средств защиты, в том числе противовоздушную оборону большой дальности, которые, насколько нам известно, им удобно использовать", - заявил спикер Минобороны.

Ранее появилась информация, что США могут передать Украине советские системы ПВО. Американцы тайно приобрели их для изучения технологий СССР.

Напомним, что США и еще 12 стран подписали заявление о неотложной модернизации ПВО Украины.

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