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США в Совбезе ООН осудили выборы в "ЛДНР"

Новости » Политика    30.10.2018 - 23:29
Фото: США (tweeter.com/radiosvoboda)
Фото: США (tweeter.com/radiosvoboda)

США считают данные "выборы" незаконными

Так называемые выборы в "ЛДНР" являются незаконными и противоречат Минским договоренностям. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя постпреда США при ООН, посла Джонатана Коэна.

"США совместно с другими членами Совета безопасности осуждают проведение так называемых "выборов" в "ЛДНР". Они являются незаконными и для них нет никакой основы в украинском законодательстве. Эти якобы выборы напрямую противоречат выполнению Минских соглашений. Они подрывают попытки стабилизировать конфликт на востоке Украины", - сообщил Коэн.

Напомним, ранее заместитель Генсека ООН по политическим вопросам Розмари ДиКарло заявила, что любые действия, совершенные с нарушением Конституции Украины, будут также нарушением и Минских соглашений.

Как писало РБК-Украина, члены Совета безопасности ООН отклонили предложение Российской Федерации (РФ) пригласить для участия в заседании СБ по Украине представителей "ДНР" и "ЛНР".

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