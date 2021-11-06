В США состоится встреча глав МИД по поводу вакцинации в мире

Государственный секретарь США заявил о том, что 10 ноября состоится виртуальная встреча министров иностранных дел по всему миру. Он заявил, что на встрече будут обсуждаться вопросы пандемии COVID-19, в частности - вакцинация.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

"Несмотря на прогресс во всемирной вакцинации, мы не там, где нам нужно быть", - заявил Блинкен.

Госсекретарь США добавил, что на встрече будут обсуждаться "усилия по ускорению достижения справедливости и влияния вакцин".