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В США состоится встреча глав МИД по поводу вакцинации в мире

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США, Суббота 06 ноября 2021 03:53
В США состоится встреча глав МИД по поводу вакцинации в мире Фото: Энтони Блинкен, госсекретарь США (GettyImages)
Автор: Анна Полисученко

Государственный секретарь США заявил о том, что 10 ноября состоится виртуальная встреча министров иностранных дел по всему миру. Он заявил, что на встрече будут обсуждаться вопросы пандемии COVID-19, в частности - вакцинация.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Несмотря на прогресс во всемирной вакцинации, мы не там, где нам нужно быть", - заявил Блинкен.

Госсекретарь США добавил, что на встрече будут обсуждаться "усилия по ускорению достижения справедливости и влияния вакцин".

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