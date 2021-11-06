ru ua
Сб, 06 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн

У США відбудеться зустріч глав МЗС з приводу вакцинації у світі

Новость на русском →
США, Субота 06 листопада 2021 03:53
У США відбудеться зустріч глав МЗС з приводу вакцинації у світі Фото: Ентоні Блінкен, держсекретар США (GettyImages)
Автор: Анна Полисученко

Державний секретар США заявив про те, що 10 листопада відбудеться віртуальна зустріч міністрів закордонних справ по всьому світу. Він заявив, що на зустрічі будуть обговорюватися питання пандемії COVID-19, зокрема - вакцинація.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Незважаючи на прогрес у всесвітній вакцинації, ми не там, де нам потрібно бути", - заявив Блінкен.

Держсекретар США додав, що на зустрічі будуть обговорюватися "зусилля щодо прискорення досягнення справедливості і впливу вакцин".

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Державний департамент США
NEWS
МОЗ хоче ввести "ковідну амністію": що це означає
МОЗ хоче ввести "ковідну амністію": що це означає
DAILY
Економіка коронавірусу. Як пандемія впливає на ринок вакцин
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Економіка коронавірусу. Як пандемія впливає на ринок вакцин