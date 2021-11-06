У США відбудеться зустріч глав МЗС з приводу вакцинації у світі
Фото: Ентоні Блінкен, держсекретар США (GettyImages)
Державний секретар США заявив про те, що 10 листопада відбудеться віртуальна зустріч міністрів закордонних справ по всьому світу. Він заявив, що на зустрічі будуть обговорюватися питання пандемії COVID-19, зокрема - вакцинація.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
"Незважаючи на прогрес у всесвітній вакцинації, ми не там, де нам потрібно бути", - заявив Блінкен.
Держсекретар США додав, що на зустрічі будуть обговорюватися "зусилля щодо прискорення досягнення справедливості і впливу вакцин".